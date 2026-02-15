La Cultural tumba al líder Valladolid

La Cultural sacó a relucir su mejor versión en el momento adecuado, y en un partido de alta exigencia que tenía como rival en el otro lado de la pista al líder Valladolid (93-86). Los de Luis Castillo, que venían de ganar al Valle de Egués sin despejar todas las dudas que había dejado su irregular trayectoria en la Liga, salieron decididos a recuperar al máximo su autoestima. Y ante un rival que en la primera vuelta había sido muy superior en el marcador.

No fueron los mejores minutos los del cuarto inicial para la Cultural. Aunque en ataque no estuvo del todo mal, en defensa no pudo frenar a un Valladolid que cerraba esos diez primeros minutos con un parcial de 19-29.

El panorama no pintaba nada bien, pero en ese momento que parece que todo va a desmoronarse salía a relucir el nivel del que es capaz. Notable en defensa y eficaz ante el aro con un porcentaje de acierto desde el triple más que destacado, la Cultural lograba enjugar su desventaja para con un parcial de 28-18 llevar el partido al descanso parejo con el Valladolid. El electrónico del Palacio lo decía todo: 47-47.

Tras el paso por vestuarios se preveía un partido nuevo. Con Jaime Llamas liderando la aportación en ataque y mejorando a su rival en el rebote, el plantel de Luis Castillo empezaba a dar síntomas de que podía hacerse con el partido. No fue tan brillante como en el segundo cuarto pero sí lo suficiente para acabar con cinco puntos de margen a su favor a falta de diez minutos para la conclusión del partido (69-64).

El pulso no estaba decidido para los locales que en su mejor versión de la temporada estaban protagonizando los minutos más brillantes sobre la pista del Palacio. Y ante todo un líder del grupo Oeste como el Valladolid.

Quedaban diez minutos y en baloncesto es mucho tiempo, todo un mundo. Pero al Cultural estaba enchufada. En el cara a cara los leoneses estaban demostrando de los que pueden ser capaces si dan lo mejor de sí. defensa-ataque. Con ese binomio lograron amansar la reacción de los visitantes que no se daban por vencidos. A cinco minutos para el final la Cultural tenía una renta de seis puntos con el 81-75. Un margen que supieron manejar para, a pesar de que el Valladolid lo intentó hasta el final, ampliar incluso a los siete puntos con los que firmó su triunfo frente al Valladolid. Dos resultados a su favor en las últimas dos jornadas que dan aire y moral a la Cultural para intentar recuperar el terreno perdido. E incluso mirar a la zona de play off.