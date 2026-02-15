Alba Sánchez, protagonista de bronce en la Gala de Campeones de la Federación Española

Alba Sánchez fue protagonista en la gala de Campeones de la Federación Española de Automovilismo. Subiendo además al escenario como una de las triunfadores de un año notable para la leonesa que se hacía con la tercera posición en el Campeonato de España de Rallycross.

Constancia y evolución fueron las claves de esta segunda temporada de la piloto leonesa en el certamen, de nuevo a los mandos de un Hyundai i20 N5 de RMC Motorsport. Alba arrancaba la temporada 2025 en Miranda de Ebro con unas condiciones muy complicadas debido a la lluvia y el barro, y poco a poco fue mejorando su ritmo en pista. Como se pudo ver en Motorland, donde su ritmo ya estuvo muy cerca de los líderes, con mucha más experiencia en el asiento de la izquierda. Durante las sesiones de entrenamientos libres, se centró en conocer este nuevo circuito de rallycross y ya en calificación plantaría cara a Iñaki Barredo. Durante la Q1, compartiendo pista con los dos aspirantes al título, Alba dejaría claro que sus salidas volverían a dar mucho que hablar.

La mala suerte llegaría durante las dos carreras finales: la semifinal y la final. Un problema con la bomba de gasolina le dejaría fuera en la penúltima sesión de la temporada. Y aunque todo parecía solucionado por el equipo de Roberto Méndez, el Hyundai i20 N5 no iría del todo bien en la última carrera, y por precaución optó por retirarse.

A pesar de ese abandono, Alba Sánchez lograba los puntos necesarios para sellar la tercera posición del Nacional.

Respecto a 2026 Alba está a la espera de que pueda aparecer una opción tanto de piloto como copiloto en la que pueda demostrar su calidad. Hasta el momento no tiene nada como proyecto. Y eso que ha demostrado todos estos años sus altas prestaciones. Con triunfos, podios y puestos de honor.