La Ponferradina está a un punto de play off

Yuri entrega a Andrés Prieto el galardón de mejor jugador de enero en la 1ª RFEF.l. de la mata

La SD Ponferradina encadena su séptimo partido sin perder y también sin encajar ni un solo gol. De 21 puntos posibles en los siete últimos encuentros disputados, el equipo berciano ha sumado 19 puntos, un bagaje que le posibilita dormir a un sólo punto de la zona de play off.

Un gol en el minuto 6 de partido de Andoni López, ex del Athletic Club de Bilbao en su momento, tumbó al CF Talavera, que hace que los dirigidos en la parte técnica por Nafti enganchen su sexta victoria en los últimos siete choques jugados para colocarse, momentáneamente, a un sólo punto de distancia de la zona de play off, tras el 1-0 con el que se llegó al final del partido.

El cuadro ponferradino bate el récord de de imbatibilidad desde que se creó la Primera Federación con 766 minutos sin recibir su portero Andrés Prieto ningún gol, según la página oficial de la 1ª RFEF. La Deportiva, como un tiro.