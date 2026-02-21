Las mejores fotos del Ponferradina-Talavera

La SD Ponferradina sumó tres puntos importantes en El Toralín ante el CF Talavera de la Reina (1-0). Los bercianos, que llegan en buena racha defensiva (seis jornadas sin encajar gol antes del choque), se impusieron con un tanto de Andoni López en una primera parte dominante, especialmente en los primeros 20 minutos donde generaron peligro y controlaron el juego. El Talavera, metido en zona de descenso, ofreció resistencia y empujó en los minutos finales, pero la Deportiva supo sufrir para mantener la portería a cero y acercarse aún más a los puestos de playoff de ascenso. Estas son algunas de las mejores imágenes del encuentro para revivir la intensidad del partido en casa.
La Ponferradina roza la zona de privilegio tras ganar al Talavera
