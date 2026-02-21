El Bidasoa Irún se lleva el botín del Palacio ante un Ademar León que rema para morir en la orilla

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Bidasoa Irún se llevó el botín de dos puntos de León tras vencer al Ademar (28-30) tras varios enfrentamientos ligueros en los que ambos equipos habían firmado las tablas como buenos amigos para repartirse los puntos en juego.

El Ademar León volvió a sufrir de mal de altura en el primer tiempo, como le sucedió ante Cangas y acabo los primeros 30 minutos cinco abajo (12-17). Y como contra los gallegos, lograron reponerse y empatar a 22 goles cuando el electrónico marcaba el minuto 46.

Desde ahí hasta el final hubo un intercambio de goles que llevó a un empate a 27 tantos a falta de tres minutos para el final tras un robo de Sergio Sánchez. Pero mala suerte en los detalles y acierto de los vascos provocaron que el partido finalizase 28-30.