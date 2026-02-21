Oca: «Al final hicimos ese gol del empate de forma inmerecida»

Igor Oca valoró así el partido: «Estamos en una competición donde hay que ver el tema de la mentalidad competitiva. El asunto de reaccionar ante situaciones adversas marca las diferencias. Luego, está el talento, pero, al final, el talento en esta competición, lo tienen todos los equipos, incluidos los que están en la parte baja de la clasificación, y esto es lo que marcó la diferencia en esta primera parte. En la segunda mitad hubo una mejor predisposición de nuestro equipo, que llevó al rival a jugar más atrás y pudimos hacer ese gol de forma inmerecida».