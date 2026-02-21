Reencuentro del Real Madrid con viejos fantasmas en Pamplona

Publicado por Héctor García Salido Pamplona Creado: Actualizado:

El Real Madrid suspendió el examen de El Sadar, un campo que suele servir para medir la fortaleza de un líder. Además, lo hizo con un paso atrás en la progresión que venía mostrando en los últimos partidos, ya que el equipo blanco no tuvo la fluidez necesaria para encontrar la manera de superar a su rival y acumuló errores defensivos decisivos. Raúl García aprovechó uno de ellos para firmar el 2-1 en el minuto 89 con una brillante maniobra individual.

Arbeloa apostó por Carvajal y Alaba como principales novedades en el once titular respecto al partido contra el Benfica, junto al regreso de Asencio a la zaga central. Es decir, tres defensas nuevos frente a un Osasuna en alza, con la velocidad de Víctor Muñoz por el perfil defensivo de Carvajal y el peligro de Budimir en el área como amenazas.

El Real Madrid comenzó dominando la posesión ante un Osasuna que optó por organizarse atrás e intentar llegar a portería en pocos toques. Sin embargo, el conjunto blanco no encontró profundidad y cargó el ataque por el lado de Vinicius, bien sujetado con ayudas constantes de la defensa rojilla y la presión de El Sadar cada vez que tocaba el balón. El juego del Madrid resultó lento y previsible, algo que se mantuvo durante todo el partido.

En el minuto 38, Asencio despejó de forma errática bajo la presión del delantero rojillo y en falta de entendimiento con Courtois, que arrolló a Budimir en su salida. Quintero González rectificó tras revisar la jugada en el VAR: de amonestar al croata por simular pasó a señalar penalti, que Budimir transformó. El tanto agitó al Real Madrid, pero sin un plan claro para atacar la ordenada defensa de Osasuna. Mbappé incluso bajó en algunas acciones para entrar en contacto con el balón, mientras Güler no encontraba su espacio. Los de Arbeloa cerraron la primera parte sin una ocasión clara, más allá de un disparo de Tchouaméni tras un córner que Herrera despejó.

En el minuto 64, Arbeloa movió el banquillo en dos zonas sensibles: Trent entró por Carvajal en el lateral derecho y Brahim sustituyó a Camavinga para aportar más creatividad. Los cambios mejoraron al Real Madrid, que ganó claridad en ataque y activó a Vinicius y Mbappé. El francés marcó en el minuto 70 tras encontrar un espacio en el intervalo entre el central y lateral, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Sí subió al marcador el gol de Vinicius apenas dos minutos después, tras una espectacular conducción de Valverde desde el mediocampo.

Osasuna volvió a correr en transiciones rápidas, atento a cualquier error blanco. Ceballos, falto de ritmo, perdió un balón en la medular que permitió un ataque vertiginoso culminado por Raúl García con enorme brillantez: amagó el disparo para dejar atrás a Asencio y definió al palo largo con la derecha. El gol fue validado tras revisión.