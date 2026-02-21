Andoni López: «En el gol intentaba centrar»

El lateral izquierdo de la Ponferradina Andoni López, que anotó el gol de la victoria, vuelve de nuevo a poner en valor la importancia de la dinámica que mantiene el equipo con siete jornadas consecutivas sin encajar gol, la última tras el triunfo ante el Talavera (1-0) en la noche de este pasado viernes en El Toralín. «Tenemos que tener claro que a nosotros lo que nos da de comer es la portería a cero y no podemos olvidarlo», afirmó el jugador formado en la cantera del Athletic Club que cumple su tercera campaña en las filas deportivistas.

Andoni López fue el autor del único tanto del equipo berciano en una acción que, según reconoce, «intentaba centrar, no tengo ningún apuro en reconocerlo y se lo dije a Belman —guardameta rival— y para ser un jugador con tantos centros en mi carrera, era la primera vez que me salía uno así», expresa el jugador deportista que con su tanto dio los tres puntos al conjunto deportivista.

Con el cuarto gol anotado, el lateral zurdo se convierte en el segundo máximo realizado de la Deportiva en la actual temporada tan solo por detrás del centrocampista Xemi Fernández, superando a todos los delanteros de la actual plantilla del conjunto blanquiazul que mira a los puestos de play off de ascenso a Segunda División.

El defensor vasco reconoce la dificultad de la victoria ante el conjunto talaverano —repitiendo el mismo marcador de la primera vuelta del campeonato de Liga a domicilio— y recalca que esperaban «un partido así de complicado, por todo lo que se decía de la portería a cero y quizá era el primero que se afrontaba con cierta euforia por lo que, a nivel mental, era muy difícil ante un equipo que, pese a su clasificación, juega muy bien al fútbol», sentencia el desquilibrante futbolista del conjunto ponferradino.