El Baskonia vuelve a reinar en la Copa del Rey

Publicado por José Manuel Andrés Valencia Creado: Actualizado:

Milagrosa resurrección del Baskonia, un grande del baloncesto español que ha pasado en tiempo récord de no acudir a la Copa del Rey en las dos últimas ediciones a levantar el trofeo en Valencia. El histórico TAU Vitoria volvió por sus fueros y recuperó su antiguo brillo con una sorprendente victoria ante el favorito Real Madrid en la final (89-100). Su hazaña tuvo dos nombres propios sobre el parqué y otro en el banquillo. Por un lado Trent Forrest y Timothé Luwawu-Cabarrot. Por otro Galbiati, el hombre que desde el banquillo le ha cambiado la cara a un clásico de la ACB.

Y eso que el inicio baskonista fue muy complicado. Mordió el Real Madrid en defensa, bajo el liderazgo de Llull y Campazzo, dos veteranos con todas las aventuras posibles en finales a sus espaldas. Piernas atrás y triples del menorquín y del argentino. Por si fuera poco, Hezonja inició la final exactamente igual que acabó la semifinal contra el Valencia, con el aro rival en su radar como si de una piscina se tratase. Mal asunto para Baskonia, que se vio 13-2 abajo en el marcador en un visto y no visto.

Galbiati, nuevo ídolo en Vitoria, torció el gesto y paró la final con el primer tiempo muerto del partido. Reaccionó el conjunto vasco, con los primeros destellos de Luwawu-Cabarrot. Brillante reacción del carácter Baskonia, capaz de darle la vuelta al marcador antes de que el partido se enfrascase en un auténtico toma y daca hasta la igualada a 26 al final del primer cuarto. El equipo vasco sostuvo el pulso a su rival en cuanto al rebote, a priori el aspecto más desequilibrado por la baja de Diop en una rotación interior mucho más corta que la del Madrid. Sin embargo, el notable papel de Andrés Feliz en el segundo cuarto, con ocho puntos en apenas unos minutos, y el poderío en la pintura de Alex Len posibilitaron otro arreón merengue (40-30). Muy activo el base dominicano y contundente el pívot ucraniano, dos muestras de la profundidad de la plantilla blanca. Esta vez el equipo de Scariolo, con Campazzo y Tavares sobre la pista, fue capaz de sostener su ventaja. Sin embargo, la reanudación no cumplió el deseo del italiano. Goteo imparable de puntos de TLC, bien escoltado por Trent Forrest, que sumaba en todas las facetas, para ajustar al máximo la final al paso por el ecuador del tercer parcial (59-59). A medida que se acercaban los minutos de la verdad, la final bajó el ritmo y en el terreno de la brega y la disputa apareció Garuba. Amagó el Madrid con demarrar, pero tres tiros libres de Luwawu-Cabarrot dejaron la disputa en cinco puntos de diferencia (72-67) a falta del último parcial.

Loable esfuerzo baskonista por aferrarse a una final igualadísima con el 74-73 merced a un 2+1 de Forrest, cada vez más protagonista. Todavía más después de un doble acierto vasco en el triple que puso la igualdad a 79 en el marcador. Cada canasta era un triunfo y nadie conseguía tomar distancia cuando TLC enfiló el camino al banquillo con cinco faltas. Forrest asumió el testigo, y de qué manera, sin que Tavares lograse imponer su ley en la pintura. Y ahí sentenció el Baskonia.