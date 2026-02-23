Las chicas del Ule Sprint Atletismo se cuelgan dos medallas en el Campeonato de España de Lanzamientos de Invierno

Los componentes del Club Sprint Atletismo en el Campeonato de España de Lanzamientos de Invierno.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Universidad de León Sprint Atletismo firmó una gran actuación femenina en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno disputado el pasado fin de semana en Castellón de la Plana, donde sus atletas lograron subir al podio en dos ocasiones y

sumar varios puestos entre las mejores del país.

La mejor clasificación llegó en la categoría sub-23 de jabalina (600 g), donde María López Muñoz se colgó la medalla de plata con un lanzamiento de 43,19 metros, resultado que confirma su regularidad esta temporada y su presencia entre la élite nacional de su categoría.

También destacó la actuación de Nerea Fernández Chacón, tercera en jabalina sub-16 (500 g) con una marca de 42,20 metros. Además del bronce nacional, su registro tiene un significado especial, ya que supone nuevo récord provincial de León y la segunda mejor marca leonesa de todos los tiempos de Castilla y León en esta categoría, un hito que refleja el gran nivel de la joven lanzadora.

El equipo completó su participación con varios resultados meritorios. En jabalina sub-23, Laura González Cordón fue décima con 32,84 metros, mientras que en disco sub-23 (1 kg) Daniela Gómez Navalón logró una notable sexta posición tras enviar el artefacto hasta los 42,61 metros.

Por su parte, Rocío García Castañeda terminó novena en martillo sub-23 (4 kg) con un mejor intento de 44,46 metros, cerrando la participación leonesa en el campeonato. En conjunto, los resultados confirman el excelente momento de la sección de lanzamientos del club y el sólido trabajo de formación que se viene desarrollando desde la base, bajo la dirección de Manuel Martínez y Víctor Rubio.