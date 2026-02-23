Technosylva Bembibre destaca en el 60º Circuito del Guadiana

Publicado por Redacción Bembibre Creado: Actualizado:

El equipo leonés del Technosylva Bembibre firmó una actuación destacada en la 60ª edición del Circuito del Guadiana (Don Benito, Badajoz), primera prueba de la Copa de España élite sub-23 2026, mostrando ambición y protagonismo durante buena parte de la jornada. El equipo dejó una imagen sólida, ofensiva y cohesionada.

En una carrera marcada por el exigente muro de Magacela y un ritmo muy elevado desde los primeros kilómetros, el conjunto berciano fue uno de los equipos más activos. Danil Kazakov protagonizó una larga escapada, poniendo en jaque al pelotón y obligando a los equipos más fuertes a organizar la persecución. El corredor ruso fue, además, el vencedor de las metas volantes, reflejo del trabajo ofensivo desarrollado por el Technosylva Rower Bembibre Cycling Team.

El equipo no se limitó a ese movimiento, ya que también estuvo presente en distintos cortes y escaramuzas importantes de la prueba, manteniendo una actitud valiente y combativa. Finalmente, pequeños detalles impidieron que el Technosylva Rower Bembibre pudiera filtrar un corredor en la fuga definitiva de dos ciclistas que se disputaron la victoria en Don Benito.

Más allá del resultado final, el equipo dejó una imagen sólida, ofensiva y cohesionada en el arranque de la Copa de España, confirmando su crecimiento y ambición para esta nueva temporada. La próxima cita será el domingo 1 de marzo en el Trofeo Guerrita, segunda prueba de la Copa de España élite-sub23.