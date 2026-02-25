Dani Gordo deja de ser el entrenador de Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Dani Gordo ha comunicado al Ademar León su voluntad de cerrar esta segunda etapa en el club, convencido de que es una decisión que responde al bien de todas las partes y al futuro del proyecto. Entiende que los ciclos deben analizarse con perspectiva y que, en determinados contextos, dar un paso a un lado puede ser la mejor forma de fortalecer al equipo y a la entidad. Un encontronazo acontecido en el último partido de Asobal con el técnico rival de Bidasoa Irún Álex Mozas causó ciertas desavenencias con la directiva marista que han llevado a este desenlace final.

Dani Gordo cierra así un periodo vivido con máxima implicación, compromiso y sentido de pertenencia. Durante su etapa al frente del equipo, ha defendido el escudo y la historia del club con profesionalidad, lealtad y dedicación diaria y una identificación plena con los valores que representan al Ademar León.

El club ha querido agradecerle públicamente su trabajo, su lealtad y su entrega, reconociendo su aportación tanto en el ámbito deportivo como en el humano, y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales. El futuro no está escrito y como dice el refranero español: ''no hay dos sin tres''. En el plano organizativo, el club activa de manera inmediata los mecanismos internos previstos para garantizar la estabilidad del equipo y la continuidad del proyecto deportivo.

Desde el Ademar han asegurado que ''Queremos trasladar un mensaje de serenidad y confianza a nuestra afición, patrocinadores y colaboradores. El Club Balonmano Ademar León continúa trabajando con determinación para cumplir los objetivos marcados esta temporada, con el firme compromiso de mantener la competitividad y la identidad que caracterizan a esta institución''.