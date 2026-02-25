Andrés Gimeno se impone en los 10.000 metros 'Villa de Las Ferias'

El atleta Andrés Gimeno Martín (Bikila) se proclamó vencedor del 10.000 metros Villa de Las Ferias, en Medina del Campo, firmando una brillante actuación en la que detuvo el crono en 31:40.

En su primera competición del año, Gimeno mostró un excelente estado de forma desde los primeros compases de la prueba, marcando un ritmo exigente que le permitió abrir hueco con sus perseguidores y encarar en solitario los últimos metros. El corredor del Bikila cruzó la meta con autoridad.