Esquerdo: «Tenía ganas de volver a sentirme futbolista»

Tras el cielo gris a Vicente Esquerdo se le ha abierto un horizonte más favorable. Aparcada la lesión que lo ha mantenido unos meses alejado de los terrenos de juego, el centrocampista de la Sd Ponferradina vuelve a sonreír y sentirse útil para el equipo.

«Estoy muy contento. Ya tenía ganas de sentirme futbolista. Han sido meses de estar fuera. Ahora tengo la satisfacción de haber hecho las cosas bien», apuntaba el jugador nacido en Calpe en su comparecencia ante los medios, disfrutando de la buena racha del equipo que de los puestos de descenso ha pasado en unas pocas jornadas a mirar muy de cerca la zona de play off de ascenso.

Una racha que tiene el próximo domingo en Valdebebas una prueba de fuego importante ante el Real Madrid Castilla: «Tenemos que tirar de equipo y hacernos fuertes como en estos siete partidos para mantener la racha positiva».

Y que ya como uno más de la plantilla en cuanto a la disponibilidad para el entrenador le hace pasar página de sus meses de convalecencia. «Es la primera vez en mi carrera que he tenido una lesión tan larga. Y eso se ha agravado con la incertidumbre de no saber cuando iba a poder volver», precisa Esquerdo para el que «el apoyo del club y de la gente me lo ha puesto más fácil».

De la tristeza personal y también como integrante del plantel blanquiazul a la alegría propia y también grupal por la buena marcha actual de la Deportiva. «El fútbol tiene estas cosas. En un momento de la temporada el balón no quería entrar en la portería a pesar de contar con ocasiones. Ahora nos llega con una. Estamos empujando para que la inercia sea positiva y así llevamos ya unos cuantos partidos».

Cosas del deporte y para bien de la Ponferradina ese buen momento ha hecho que la ilusión aflore dentro de equipo y afición en un tramo de la temporada en la que la zona noble no está tan lejos. Y para Esquerdo ese buen momento del equipo también a nivel individual es positivo. La lesión, aunque no está olvidada, ya ocupa un segundo plano para el centrocampista alicantino de la SD Ponferradina.