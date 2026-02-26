San Isidro y Leitariegosofrecen este fin de semana más de 22 kilómetros para la práctica del esquí en León

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por de la Diputación de León, San Isidro (Puebla de Lillo) y Valle Laciana-Leitariegos (Villablino), pondrán a disposición de los usuarios más de 22 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita. Del mismo modo, se prevé que puedan estar operativas un total de 30 pistas, así como una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

En San Isidro se encuentran abiertos tres de sus cuatro sectores: Cebolledo, Riopinos y Requejines y 17 pistas de las 35 existentes, lo que supone un total de 16,5 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Cinco son verdes, cuatro azules, seis rojas y dos negras.

La estación cuenta, además, con ocho remontes en funcionamiento: cuatro telesillas, un telesquí y tres cintas transportadoras. La nieve es de tipo primavera, con espesores que oscilan entre los 20 y los 95 centímetros.

Por su parte, informan fuentes de la institución provincial, la estación de Valle Laciana-Leitariegos encara el fin de semana con 6,09 kilómetros esquiables, pistas abiertas (tres verdes, siete azules, dos rojas y una especial) y siete remontes en servicio (tres telesquís, dos telesillas y dos cintas transportadoras). En lo que respecta a la calidad de la nieve, es de tipo dura, con espesores de entre 20 y 110 centímetros.

Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial ‘nieveleon.com’.