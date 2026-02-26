Es la hora de la verdad para Luis Puertas en el Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Paciencia es una palabra que viene del latín patientia. Y esperanza deriva de esperar, que a su vez también tiene origen latino con sperare. Ambas cualidades son las que ha tenido Luis Puertas en el Ademar. Desde 2017, casi una década, lleva formando parte del cuerpó técnico del equipo. Primero solo como preparador físico y luego también como segundo entrenador.

Haciendo un trabajo en la sombra, sentado en el banquillo, mientras el entrenador principal daba las órdenes pertinentes, dando su punto de vista y compartiendo ideas con Rafa Guijosa, Manolo Cadenas y Dani Gordo. Y ahora, después de tanto tiempo, las circunstancias y el destino han colocado a Luis Puertas sobre los focos.

El joven leonés será el encargado de dirigir al Ademar León en el partido que el cuadro marista disputará el sábado 28 a las 16.30 horas en el Quijote Arena, un escenario inmejorable, un pabellón hecho para aquel Ciudad Real que disputaba la EHF Champions League un año sí y otro también. Está claro que el actual equipo local ya no es aquel, pero aún así transita con 16 puntos por un comodo octavo puesto, teniendo en cuenta que son un equipo recién ascendido y parte de ello lo ha logrado gracias a su fortaleza en casa, donde tienen una fiel hinchada creada en aquella época de bonanza.

«Sé que ser joven puede ser un hándicap en algún aspecto, pero también puede ser un punto a favor en cuanto a entender a los jugadores del mismo rango de edad, el liderazgo del grupo, las nuevas tendencias del entrenamiento. Estoy unido a la universidad, entonces creo que estoy renovado y reciclado en cuanto a las nuevas técnicas deportivas. Estas novedosas líneas de liderazgo y de transmisión del mensaje me acercan mucho a lo que el jugador siente. Por esa edad y por la preocupación que pueden tener y por subir de la cantera, que les conozco, yo creo que me puede servir para acercarme a ellos. Vamos a hablar el mismo lenguaje», aseguró Luis Puertas.