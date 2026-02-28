Lamine Yamal, con su primer triplete, lidera la goleada del Barça al Villarreal

Publicado por Víctor Muñoz Barcelona Creado: Actualizado:

FC BARCELONA 4

Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric, Balde; Fermín, Bernal (Araujo, min 67), Dani Olmo (Pedri, min 58); Lamine Yamal (Roony, min 73), Ferran (Lewandowski, min 67) y Raphinha (Rashford, min 73).

VILLARREAL 1

Luiz Júnior; Mouriño, Navarro, Renato Veiga, Cardona (Alfon, min 81); Pepe (Oluwaseyi, min 84), Comesaña (Parejo, min 81), Pape Gueye, Moleiro (Buchanan, min 67); Ayoze Pérez (Pedraza, min 67) y Mikautadze.

Goles: 1-0, min 28: Lamine Yamal; 2-0, min 37: Lamine Yamal; 2-1, min 49: Pape Gueye; 3-1, min 69: Lamine Yamal; 4-1, min 92: Lewandowski. Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité castellano-manchego). Amarilla a Bernal, al entrenador Hansi Flick y a Raphinha en el equipo local, y al entrenador Marcelino García Toral y a Pedraza en el equipo visitante.

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, dio un paso adelante en su juego ante el Villarreal (4-1) en el Spotify Camp Nou en una actuación sublime de Lamine Yamal, que con 18 años, 7 meses y 15 días se convirtió en el jugador más joven en la historia del club azulgrana en marcar un triplete en la competición liguera.

En un notable partido que le da confianza de cara al complicado duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el conjunto azulgrana anuló al equipo ‘groguet’, que había ganado los dos últimos partidos como visitante ante el Barcelona.

Los pupilos de Marcelino, que pese a la derrota mantendrán la tercera posición, siguen sin ganar a ninguno de los equipos que han disputado este curso la Liga de Campeones, mientras que los de Flick aumentan a cuatro puntos la ventaja sobre el Real Madrid, que esta jornada no jugará hasta el lunes frente al Getafe. Aunque por encima de todo, el equipo azulgrana se reencontró con su mejor nivel en un momento clave de la temporada.

La primera parte fue preciosa, abierta, con los dos equipos buscando el gol a su manera y un Lamine Yamal superlativo, al nivel de los mejores jugadores del mundo. Sin Pedri, que encadenó su segunda suplencia pendiente de alcanzar el 100% después de regresar de una lesión muscular, ni el lesionado Frenkie de Jong, apostó Flick por Marc Bernal como medio centro en un 4-3-3 clásico, situando a Fermín López y a Dani Olmo como interiores.

Y el Barça dominó el partido con el balón, explotando la banda derecha de Lamine Yamal, presionando con un incansable Fermín López e intentando no perder demasiados balones ante un rival sólido atrás y peligroso en las transiciones.

Marcelino no cambió la hoja de ruta que ya trazó en el último encuentro. Mismos hombres para intentar agujerear la defensa avanzada del Barcelona, cuyos zagueros se mostraron más concentrados de lo habitual, a pesar de las imprecisiones de sus laterales Jules Kounde y Alejandro Balde.

Una prueba de la mejoría atrás del conjunto azulgrana fue que la primera ocasión clara del cuadro ‘groguet’ llegó en el minuto 40 con un remate desde el interior del área de Ayoze a centro de Pape Gueye.

Antes de ese primer aviso, el Barça ya había marcado dos goles, los dos de su dorsal ‘10’, que castigó una y otra vez al lateral visitante Sergi Cardona en los primeros 45 minutos.

El Barça había generado llegadas -una muy clara de Kounde que no acertó-, pero le faltó pegada y precisión para poner a prueba al portero Luiz Júnior, que poco pudo hacer en el primer tanto de Lamine Yamal (1-0, min.28).

El gol local llegó en una recuperación Fermín López tras pérdida de Pape Gueye. El andaluz vio que la defensa del Villarreal estaba desordenada para trazar un pase al espacio al ‘10’, que definió con clase.

Pese al gol, Marcelino mantuvo su plan de partido: líneas juntas, esperando la calidad de Moreiro o Ayoze para activar al veloz delantero Georges Mikataudze. Pero apenas asustó a la zaga del Barcelona, que seguía lo suyo, con el triangulo Bernal-Fermín-Lamine destacando en el césped.

Y así fue como el jugador de Mataró volvió a aparecer para anotar el segundo tanto de la tarde. Fue en una jugada individual, de puro talento. Se zafó de su marcador, Sergi Cardona, y de la ayuda que le hizo Moleiro para colocarse el balón en la zurda e inventarse un disparo con rosca, casi imposible para Luiz Júnior.

En la reanudación, el guion parecía no cambiar. En la primera jugada tras salir de los vestuarios, Dani Olmo estuvo cerca de anotar el tercer tanto, pero su remate se topó con Luiz Júnior.

Todo ello fue antes de que el Villarreal discutiera el dominio azulgrana con un tanto que llegó casi de la nada. En un córner, Gueye se aprovechó de un despiste de la zaga azulgrana para avivar el encuentro (2-1, min.49).

El gol desnortó al Barça y dio aire al Villarreal. Ayoze rozó el empate con un disparo a portería vacía, una jugada que desencadenó un rifirrafe entre Flick y Marcelino, que fueron amonestados. El alemán se quejó en la banda de que el equipo groguet no echara el balón fuera del campo con Lamine Yamal en el césped adolorido por un golpe en una acción anterior.

Con el encuentro algo enmarañado, Flick dio entrada a Pedri, que calmó las aguas. El Barça volvió a comandar el duelo con el balón y gozó de dos ocasiones claras, de Ferran y Lamine, para ampliar la ventaja, mientras que el conjunto castellonense esperaba su momento a la contra.

Pero era el gran día de Lamine Yamal, que en el minuto 69 encarriló el encuentro a favor de los azulgranas redondeando una actuación sublime con un triplete. El internacional español trazó un desmarque que Pedri interpretó a la perfección con un pase profundo. Lamine se quedó solo ante Luiz Júnior y cruzó el balón. Decimoctava diana de la estrella azulgrana, que superó a Ferran Torres (16) como máximo goleador azulgrana de la temporada.

Ya no tendría más tiempo el atacante para anotar un póker, ya que Flick lo sustituyó en el minuto 73 para que descansara de cara a la eliminatoria de la Copa del Rey y se llevara una merecida ovación.

El partido parecía finiquitado, pero en el tiempo añadido el delantero Robert Lewandowski redondeó la goleada al rematar sin oposición una asistencia de Kounde. Cuatro goles marcó el Barça, los mismos que necesita para igualar la eliminatoria con el Atlético de Madrid. Difícil, pero no imposible para los azulgranas si juega Lamine Yamal.