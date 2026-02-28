El debut de Luis Puertas en el Ademar León se salda con triunfo

Gonzalo Pérez lanza ante la portería de un Ciudad Real al que el jugador leonés anotó cinco goles.JESÚS MONROY MANZANARES

CIUDAD REAL 27

Kotanidis (P), Mach (1), Lumbreras (2), Moreno (4, 3p), Romanillos (1), Domingo (3), Poladura (3) —siete inicial— Giovagnola (ps), Linhares (2), Palomeque (1), Pérez (5), Mínguez (-), López (1), Casares (1), Torres (3) y Juan Gull (-).

ABANCA ADEMAR 33

Álvaro (1); Sanz (2), Adrian (-), Gonzalo Pérez (11, 5p), Lodos (1), Edu Fernández (1) y Benites (5) —siete inicial— Saeid (ps), Miñambres (3), Wasiak (3), Rodrigo Pérez (2), Rozada (-), Sergio Sánchez (3), Duarte (1), Saiz (-) y A. Martín (-).

Marcadores parciales: 1-3, 4-6, 6-9, 8-12, 10-14, 14-16 (descanso); 16-19, 18-23, 19-25, 22-26, 25-29 y 27-33 (final). Árbitros: Alberto Murillo y Pablo García. Excluyeron por el Ciudad Real a Domingo, Romanillos y Mach, y por el Ademar a Edu Fernández, Benites y Rodrigo. Roja a Alberto Martin.

El Abanca Ademar inicio la etapa Luis Puertas al frente del banquillo de la mejor manera posible: con triunfo. Lo hizo para romper una racha de dos derrotas consecutivas (Granollers y Bidasoa). Y en un Quijote Arena donde fue muy superior a su propietario, el Ciudad Real (27-33).

Desde la primera jugada el plantel leonés dejó claras sus intenciones, imponiendo un ritmo alto y una circulación de balón dinámica que desarboló la defensa local en los primeros compases.

El arranque fue clave para conformar el guion del partido. El Abanca Ademar golpeó primero y lo hizo con contundencia, encontrando soluciones tanto en el lanzamiento exterior como en las penetraciones. La primera línea funcionó con precisión y los extremos aprovecharon los espacios generados, lo que permitió abrir una ventaja temprana que obligó al Ciudad Real a remar a contracorriente, siempre con el marcador en su contra.

Más allá de la eficacia en ataque, el plantel dirigido por Luis Puertas lució por su consistencia defensiva. Con intensidad, solidaridad en las ayudas y muy activos en las líneas de pase, dificultaron la fluidez ofensiva del conjunto manchego. Cada recuperación se convertía en una opción de transición rápida, aumentando la sensación de control visitante.

El Ciudad Real, por su parte, intentó reaccionar ajustando su defensa y buscando mayor velocidad en ataque. Sin embargo, cada ataque encontraba respuesta inmediata del Abanca Ademar, que supo mantener la calma en los momentos de mayor presión ambiental. Esa serenidad permitió llegar al descanso con ventaja y con la impresión de tener el partido bien encauzado (14-16). Más por las sensaciones que por esa renta momentánea de dos goles.

Tras el paso por vestuarios, los locales salieron decididos a equilibrar el marcador y lograron acercarse en los primeros compases. Pero lejos de descomponerse, el Ademar reaccionó con carácter. Volvió a acelerar la circulación y a castigar las debilidades defensivas rivales, recuperando una renta que ya no soltaría.

Uno de los factores clave fue la gestión de los momentos delicados. Incluso en inferioridad numérica, el bloque leonés mantuvo orden y competitividad. La portería apareció en acciones decisivas, frenando cualquier intento serio de remontada y reforzando la confianza colectiva.

En el tramo final el Abanca Ademar mostró madurez competitiva. Supo alargar posesiones, elegir bien los lanzamientos y minimizar errores. Cada ataque estaba pensado para desgastar al rival y proteger la ventaja adquirida.

El pitido final confirmó el 27-33, un resultado que reflejó la superioridad mostrada por el conjunto leonés a lo largo del partido. Más allá de los goles, la sensación fue la de un equipo sólido y con ambición de seguir creciendo en la competición.