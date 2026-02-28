El Mansillés cede ante la eficacia del Tordesillas

ATLÉTICO MANSILLÉS 0

Alex, Lucas, Casti, Pani, Matos, Javi (Pacios, min 61), Farago (Celada, min 71), Del Valle (Puente, min 61), Florin (Fuentes, min 71), Jairo (Jorge, min 79)y Mario.

ATLÉTICO TORDESILLAS 4

Lobato; Castaño (Escudero, min 81), Velázquez, Jesús Torres (Hernández, min 74), Alonso (Herrador, min 74), Manjarres, Abel (Diego Miguel, min 81), Sanabria, Abraham, Fer y Esteban (Daniel Díez, min 65).

Goles: 0-1, min 47: Manjarres; 0-2, min 59: Esteban; 0-3, min 67: Daniel Díez; 0-4, min 69: Torres. Árbitro: Mateo Ortega. Amarilla a los locales Florin, Jairo y el entrenador José Ángel Montaña y a los visitantes Torres, Esteban y Herrador. Roja para Iker por parte del Atlético Mansillés en el minuto 72. Incidencias: CM La Caldera. Buena entrada para presenciar el partido.

El Atlético Mansillés no pudo sacar un resultado positivo frente a un Atlético Tordesillas que ejerció de líder para llevarse los tres puntos de La Caldera con un claro 0-4. No fue tanta la diferencia en el juego entre ambos equipos aunque a la hora de acertar con la portería contraria los vallisoletanos fueron más certeros.

OTROS RESULTADOS:

Atlético Bembibre, 1-Villaralbo, 0

La Virgen del Camino, 0-Numancia B, 2