De la Barrera: «Ser solidario y saber sufrir será fundamental»

De la Barrera anuncia que sus propuestas tácticas llegarán «poco a poco, porque no se trata de romper con todo desde el minuto uno, porque lo importante es no perder a la gente por el camino». A continuación, advierte: "Empieza otra historia, con una liga de quince partidos. Quien venga al campo con la expectativa de ver el último equipo que dirigí en León va a ser complicado", aunque si avisa que buscará un equipo que intente «ir más alto, defender más lejos de portería pero siempre desde un componente de sufrimiento y solidaridad».

Por ello, el técnico Rubén de la Barrera mantiene desde un principio que buscará que su equipo realice «un partido largo, compitiendo tanto con la gente que salga de inicio al campo de juego, como también con la que lo haga después", ya que considera que el papel de los que salen desde el banquillo «son los que permiten ganar los partidos». Es palabra del técnico culturalista.