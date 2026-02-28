Éxito de oro para Marta García

Marta García se colgó la primera de las dos medallas de oro a las que aspira en el Nacional en pista cubierta. Lo hizo como ella sabe, demostrando su calidad. En su tercer trofeo como campeona de España en la distancia en la que más se prodiga (no la única en la que está demostrando su condición de referente), la de los 3.000 metros. Desde la misma salida, mostrando sus galones.

Después de una matinal en la que en su serie semifinal de los 1.500 metros había sido la mejor, por la tarde le tocó el turno a los 3.000 metros, esta vez con la presea dorada en juego. Y la plusmarquista nacional de la distancia que hace escasas fechas había pulverizado el registro que ella ostentaba en nada menos que cuatro segundos, no falló. Como la líder del grupo analizó a sus rivales para imponer su mejor táctica y llevarse de una manera solvente la porción más importante de gloria.

En esta ocasión, en Valencia, paró el crono en 9:04.99, tras correr gran parte del recorrido en solitario. Tras unas primeas vueltas en las que atemperó la final, Marta se iba en solitario a falta de poco más de 1.000 metros imprimiendo un ritmo que ninguna de sus rivales fue capaz de responder. Lo más reñido fue la pelea por el resto del podio que libraron el resto de rivales. La plata se la llevó Beatriz Álvarez, que hizo 9:10.17, y el bronce Anna Torras, que con 9:12.56 hizo marca personal.

«En la carrera he hecho un cambio a falta de 1.200 metros que la gente no está acostumbrada a ver y me ha salido bien. Además, me ha permitido disfrutar al final del público, que siempre es una sensación increíble. Ahora, a pasar el antidoping y a intentar descansar todo lo que pueda. Mañana hay que salir a disfrutar», aseguraba tras acabar la final con el oro en su cuello. El objetivo en estos Campeonatos de España de pista cubierta de Marta García es lograr sendas victorias en los 1.500 y los 3.000 metros, algo que no ha logrado nunca ninguna mujer y que, en categoría masculina, solo ha conseguido Adel Mechaal.

Ayer en la final de los 3.000 metros se hacía con la primera y este domingo toca luchar, como la gran favorita, por la segunda. Un reto para la historia.