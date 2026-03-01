Tilena Martínez lanza a la plata y Fiona Mar Villarroel se queda a las puertas de las preseas

Tres atletas leonesas y una más afincada en la ciudad convirtieron a la provincia en la protagonista de la prueba de lanzamiento de peso en el Nacional en pista cubierta que tiene como escenario Valencia.

El desenlace fue nada menos que dos puestos en el podio y casi un tercero, ya que Fiona Mar Villarroel se quedaba a las puertas en el desempate con Eva Cuenca. Ambas lograban la misma marca aunque el segundo mejor lanzamiento de la hija de Margarita Ramos no llegó tan lejos como el de su rival.

Por encima de todas ellas quedaba la gallega Belén Toimil que entrena desde hace años en el Centro de Alto Rendimiento de León. Belén sumaba su sexto título consecutivo en pista cubierta. La plusmarquista española construyó su victoria con autoridad creciente a lo largo del concurso. Tras un inicio contenido, asumió el mando en el cuarto lanzamiento con 15,95 m, consolidó su dominio con 16,37 m en el quinto.

En la puja por la segunda posición la leonesa Tilena Martínez, hija de Manolo Martínez, protagonizó una actuación muy meritoria. Con 15,84 m en el tercer intento superó su marca personal y se situó en cabeza temporalmente, para finalizar el concurso en segunda posición y demostrando que el lanzamiento de peso tiene futuro con ella y también con Fiona Mar Villarroel que esta vez no pudo lograr un puesto entre las tres mejores.

Ese metal, el de bronce fue a parar a manos de Eva Cuenca (15,29 m MMP), empatada con la propia Fiona Mar Villarroel.

Mónica Borraz completaba la presencia de las atletas leonesas en la prueba aunque en esta ocasión quedaba lejos de la lucha por las medallas.

En la prueba de los 200 metros Nora Suárez Marcos también dejaba patente su buen momento logrando superar la ronda con la tercera posición clasificándose por tiempos. Y todo para una jornada de sábado sobresaliente.