La SD Ponferradina reafirma su momento dulce de juego con otro triunfo

Publicado por Redactor de Deportes M.Á.T. Redacción Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina está de dulce y acumula ya ocho encuentros consecutivos invicto tras asaltar el fortín del campo Alfredo Di Stéfano con un triunfo ´in-extremis´ (0-1), gracias a un gol en el descuento de Frimpong, lo que sitúa a los bercianos a un punto de entrar en el ´play-off´ de ascenso. Además, su portero, Andrés Prieto, ya acumula ocho partidos sin encajar un gol.

El entrenador franco-tunecino, Mehdi Nafti, salió con el dibujo táctico de 4-2-3-1, en el que hubo algunas variaciones en el XI inicial. Finalmente, no jugó de inicio Esquerdo. Salió en su lugar Vlad Kysil, que se incrustó en la línea medular en la dirección de juego. Andrés Prieto sigue bajo palos. En línea defensiva, Koke Iglesias, en la derecha, y Andoni López, en la izquierda, ocuparon los laterales. En el centro de la zaga mantuvo a Germán Novoa, que fue acompañado por Undabarrena. En el centro del campo, Frimpong ocupó la posición de mediocentro, acompañado por el mencionado Kysil. Borja Vázquez, por la izquierda, y Abdoulaye Keita, por la derecha, estarán con Borja Valle, que jugó en la mediapunta, en la segunda línea de ataque, por detrás de Cortés, que ocupó la punta de ataque.

El encuentro comenzó con mucho ritmo y con dos equipos con clara vocación ofensiva, buscando con ambición el marco rival. Los bercianos crearon la primera ocasión de peligro en el primer minuto de juego en un remate de Frimpong que detuvo con seguridad Fran González. De nuevo, lo intentó Keita en una internada por la derecha, que acabó con un centro que atrapó el meta local a los 8 minutos de partido. El conjunto madridista respondió a los 11 minutos con un disparo lejano de Mario Rivas que se marchó ligeramente desviado.

Los blancos volvieron a intentarlo en ataque en una buena acción combinativa, que acabó con un centro de Aguado, que desvió a córner el lateral Andoni López cuando se cumplió el primer cuarto de hora de la primera parte. Tras una buena puesta en escena de los blanquiazules en el arranque del partido, el filial madridista comenzó a jugar más en campo rival y a dar una mayor sensación de peligro. El atacante Yáñez volvió a tener una buena ocasión para los locales en un disparo escorado que atajó sin problemas Andrés Prieto a los 20 minutos.

El Real Madrid Castilla generó muchos problemas en sus incursiones por las bandas, con las incorporaciones en ataque de sus carrileros, que pusieron en dificultades tanto a Koke Iglesias, que recibió una amonestación, como a Andoni López, que se multiplicó para frenar los avances por su lado.

El conjunto local reclamó en el tramo final de la primera parte la expulsión con roja directa del visitante Vlad Kysil por un pisotón involuntario a Palacios y pidieron la revisión del VAR, pero el colegiado no consideró su reclamación.

El filial madridista jugó más en terreno contrario,pero la Deportiva estuvo muy segura en defensa y supo resolver con solvencia los ataques de su rival. Los bercianos tuvieron poca presencia en ataque en la última media hora de la primera parte por el empuje de los locales, llegándose al descanso con empate sin goles en un choque muy intenso.

Tras el paso por los vestuarios, el filial madridista siguió llevando la iniciativa den el juego en el arranque del segundo tiempo, en el que Yáñez probó fortuna con un disparo desde fuera del área que se marchó ligeramente alto. Pero la oportunidad más clara del partido la tuvo de nuevo el Real Madrid Castilla en un gran remate de volea de Manuel Ángel, que sacó con el pecho en boca de gol Undabarrena en el minuto 60 de partido. De nuevo, lo intentaron los madridistas en ataque en un error en la salida del balón del visitante

Undabarrena, lo que provocó que montaran una transición rápida que acabó con un centro de Fortuny que remató de cabeza desviado Bruno Iglesias a los 68 minutos.

La Ponferradina consiguió sacudirse el mejor juego del Real Madrid Castilla y se asomó en el área contraria, donde se reclamó la revisión del VAR por unas posibles manos de Rivas y un empujón de David Jiménez dentro del área a los 80 minutos, pero el colegiado consideró que ninguna de las dos acciones.

Sin embargo, ya en el tiempo de descuento, del que el colegiado añadió 11 minutos, el conjunto berciano, en una de sus pocas aproximaciones peligrosas del partido, logró llevarse tres valiosos puntos con un gol en el minuto 92 tras una jugada en la que Pau Ferrer, que acababa de entrar en el minito 90, robó el balón en campo rival, cedió el balón a Frimpong, que se sacó un latigazo desde fuera del área, al que no llegó Fran González, colándose el balón en el fondo de la red. Esta jugada trequirió una revisión del VAR por una posible falta previa, pero el árbitro no vio ninguna infraccióin, validando el gol.

El conjunto local intentó a la desesperada intentar neutralizar el gol en contra, aunque sin muchas ideas y presa de los nervios ante el jarro de agua fría recibido tras el 0-1 encajado en las postrimerías del encuentro. El Real Madrid Castilla tuvo la útima oportunidad en un centro desde la izquierda de Bruno Iglesias, que atrapó con seguridad Andrés Prieto.