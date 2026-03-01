La Ponferradina suma un nuevo triunfo y se acerca al play-off de ascenso, en fotos

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático
La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático