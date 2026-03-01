Diario de León

La Ponferradina suma un nuevo triunfo y se acerca al play-off de ascenso, en fotos

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.

Victoria 'in-extremis' para la Ponferradina.ALEJANDRO MATIAS

La Deportiva conquista el Alfredo Di Stéfano con un final dramático

tracking