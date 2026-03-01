Cuatro 'números uno' en La Virgen del Camino

Los 10K de La Virgen del Camino contaron en la línea de salida con 800 protagonistas entre las tres modalidades.VIRGINIA MORÁN

Kevin Viñuela y Roberto Aláiz en la categoría masculina y Loreto Pacho y Victoria Saulueda en la femenina se erigieron en los grandes protagonistas, que no los únicos, de unos 10K de La Virgen del Camino que en su 15ª edición contaron con 800 protagonistas.

La carrera, que estrenaba la Copa Diputación 2026, sumó una edición de éxito, por calidad de los participantes y también por el número de atletas que en la distancia de 10 kilómetros y en la de 5 sumaba a las Mini para los atletas de base.

Loreto Pacho cruza la meta como vencedora en la carrera de los 10K.VIRGINIA MORÁN

Los ingredientes no podían llevar a otro resultado que el mejor de los esperados, incluyendo también el paso por la Base Aérea, uno de los escenarios más espectaculares de esta prueba.

Todo acompañó para que el guion transcurriera como una fiesta del atletismo. Y a nivel competitivo con brillantes 'batallas' por lograr un lugar en el cuadro de honor. En la prueba corta de 5 kilómetros todo un número uno del atletismo español, Roberto Aláiz Villacorta, se hacía con el triunfo en la línea de meta en un intenso e igualado mano a mano con Jaime Campelo al que superaba en dos segundos para hacerse con el peldaño más alto del podio con su registro de 18:45. La tercera posición tenía como destinatario a Daniel Ovalle.

VIRGINIA MORÁN

En cuanto a la categoría femenina Victoria Sauleda imponía desde la misma salida su calidad para ir sumando segundos y metros de ventaja con los que presentarse en solitario como vencedora en la meta. Y con un registro de 18:44 siendo la única en bajar de los 20 minutos. A algo más de cuatro lo hacía María Platero para ocupar la segunda posición mientras que la tercera iba a parar a manos de Laura Fernández.

En la prueba larga de 10 kilómetros uno de los mejores triatletas nacionales, el leonés Kevin Tarek Viñuela, se preparaba para la temporada con una actuación sobresaliente en la carrera de La Virgen del Camino. Y con el triunfo como merecido premio. Otro número uno como el coyantino Daniel Alonso finalizaba segundo dejándose 11 segundos en la meta con Adrián Eronímedes Núñez ocupando la tercera posición.

VIRGINIA MORÁN

Y en la categoría femenina Loreto Pacho hacía valer su condición de favorita apuntándose la victoria con 42 segundos de ventaja respecto a Lucía centeno mientras que algo más de tiempo iba a dejarse Laura Sánchez Piedrafita, tercera en la meta.

VIRGINIA MORÁN