Luis García: «Sabíamos que el arranque de partido iba a ser difícil por la ilusión generada por De la Barrera»

El técnico de la UD Las Palmas, Luis García, explicó: "Rubén de la Barrera es un gran entrenador y, por su trayectoria en la Cultural, es capaz de generar una ilusión extraordinaria. Conocíamos que el arranque de partido iba a resultar difícil y no acabamos de encontrar ventajas para hacerles daño. El equipo demostró que tiene madurez para aguantar el marcador y, a partir de ese detalle, crecimos a medida que avanzaba el encuentro. La segunda parte fue muy buena y dominamos muchas facetas del juego. Supimos atacar más lento y transitar cuando tocaba, y eso es clave para un equipo. Hubo también momentos de defender y el compromiso fue tremendo. Hay que ponerlo en valor».