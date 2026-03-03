El límite salarial de la Cultural sube en medio millón de euros hasta los 7,5 M€

En la Segunda División, el límite salarial (LCPD) se ha visto incrementado en aproximadamente un 10%, al pasar de 200,1 millones de euros en septiembre a los 220,3 millones de euros de febrero de este año tras el mercado de invierno. En el caso de la Cultural y Deportiva Leonesa, su límite salarial ha ascendido en 500.000 euros, después de un mercado de invierno intenso en bajas, con cinco salidas que incluyeron a jugadores clave para liberar margen salarial, tales como Agustín Pastoriza 'Pibe' (FK Aktobe), Daniel Paraschiv (Real Oviedo/Rapid Bucarest), Paco Cortés (Levante UD) y Juan Larios (Southampton/Real Zaragoza), junto a las altas de bajo coste del lateral izquierdo catarí Homam Al-Amin (cedido del Al-Duhail), el extremo Víctor Moreno (cedido por el Villarreal), el fichado del paro Nemanja Radoja y el central Peru Rodríguez (Real Sociedad B).

La clasificación la lidera el Leganés, que ha pasado de 14,7 millones de euros a 19,7 millones de euros, es decir, un 35% más tras el mercado invernal de traspasos.

Por debajo de la barrera de los diez millones se encuentran Cádiz (7 millones), Cultural (7,4 millones), Mirandés (7,8 millones), Albacete (9,4 millones), Eibar (8,9 millones), Andorra y Ceuta (6,9 millones) y Burgos CF (8,2 millones).