El Technosylva Bembibre es de nuevo protagonista, esta vez en el XXXV Trofeo Guerrita, en Murcia

Publicado por Redacción Bembibre Creado: Actualizado:

El equipo berciano del Technosylva Rower Bembibre Cycling Team volvió a mostrar su carácter competitivo en el XXXV Trofeo Guerrita (Alcantarilla, Murcia), segunda cita de la Copa de España élite sub-23 del año 2026, firmando una actuación sólida y muy presente en los momentos decisivos de la carrera. En una prueba exigente y marcada por los continuos intentos de selección, el conjunto leonés se mantuvo atento y bien posicionado en los puntos clave del recorrido, logrando meter corredores en el grupo que terminó jugándose la victoria en las calles de Alcantarilla.

Adrián Lozano, compitiendo en casa, completó una destacada actuación al cruzar la meta en novena posición en el sprint del grupo cabecero, logrando además el reconocimiento como mejor murciano de la prueba. Un resultado que refleja tanto su regularidad como el trabajo colectivo del equipo durante toda la jornada.

Por su parte, Eleazar Jiménez trató de sorprender en los instantes finales con un movimiento valiente ante el reducido grupo que se disputó el triunfo. La ofensiva no obtuvo recompensa en esta ocasión, pero evidenció la ambición y el carácter combativo que definen al Technosylva Rower Bembibre Cycling Team. El balance deja sensaciones muy positivas, con el equipo atento, presente y protagonista en los momentos clave de la definición de la carrera, consolidando su crecimiento competitivo dentro de la Copa de España.

Este fin de semana llegará un nuevo reto con doble compromiso competitivo: el sábado el equipo afrontará las Rutas Xacobeas, tercera prueba de la Copa de España élite sub-23, y el domingo competirá en el Gran Premio Muelas del Pan - Caja Rural de Zamora - Diputación de Zamora, en un intenso fin de semana que pondrá a prueba la profundidad y solidez del bloque berciano.