El gran número de corredores aúpa la XVI Media Maratón de León como referente leonés y del noroeste peninsular

La XVI Media Maratón León Bernesga Motor ultima detalles y a poco menos de dos semanas da a conocer las principales novedades de esta convocatoria que convertirá la ciudad de León el próximo domingo 22 de marzo en una gran pista urbana y en una fiesta del deporte con cerca de 8.000 corredores. Un evento deportivo que ya es una referencia del deporte leonés y del noroeste de España y en el que en la presente edición más de 3.000 deportistas saldrán en la carrera de 21 kilómetros, la Media Maratón, convirtiéndola en la más numerosa del cuadrante noroeste detrás de la Vigo-Bayona (3.500 corredores en 2026).

Esta, la de 21 km, será además Campeonato de Castilla y León en todas las categorías de edades, inscrita también en le calendario nacional de la Federación Española de Atletismo. Entre los atletas que ya han confirmado su participación está Jorge Blanco, campeón de España de Maratón en 2022 y plata en el campeonato de Europa por equipos de Media Maratón en 2025, con el objetivo de batir el récord de la prueba de 1.05.02 del año 2011 de Sergio Sánchez.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado el 4 de marzo la XVI Media Maratón Bernesga Motor, junto a organizadores y patrocinadores. La Media Maratón está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León en colaboración con el Club Sprint Atletismo León y la Delegación de Atletismo en León. Junto a Vicente Canuria han estado Diego Soto, vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad de León; José Enrique Villacorta, presidente Club Sprint León; Carlos Atienza, gerente de Bernesga Motor; Luis María López, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en León; y Jorge Blanco, campeón de España de Maratón en 2022.

Así, el 22 de marzo a las 10:00 horas dará comienzo la gran cita del deporte leonés. Hasta la fecha, quedan muy pocas plazas para apuntarse a las carreras de 5 kilómetros y de Media Maratón, dos de las cuatro carreras programadas en esta edición de la Media Maratón. Se esperan más de 8.000 participantes entre las cuatro carreras convocadas, con más de 3.000 corredores en la carrera de 2.1097 metros, cifra impensable en años anteriores (1.600 en la edición de 2025 y 1.050 en la edición de 2024).

Más del 60 % de los corredores y corredoras de la Media Maratón llegarán desde fuera de León. Serán corredores procedentes de toda España e incluso del extranjero, destacando por su número los llegados de Asturias, Madrid y resto de Castilla y León. Además, tomarán parte un 21% de mujeres observando un crecimiento mantenido en su participación en estos años.

Cuatro modalidades

Al igual que en ediciones anteriores, la Media Maratón Ciudad de León Bernesga Motor contará con cuatro modalidades dirigidas a todas las edades, todas ellas con salida en el paseo del Parque y meta en la pista de atletismo del Estadio Hispánico. Por un lado, la Media Maratón tendrá un recorrido de 21,097 kilómetros. Por otro, la 5KM Ciudad de León, con un recorrido de 5 kilómetros, la Peque Media, de dos kilómetros dirigida a atletas nacidos en 2010 y en adelante; y la prueba más popular con 5.000 plazas, la Mini Media, la carrera más inclusiva para familias, grupos y todos los que quieran disfrutar del deporte con recorrido de dos kilómetros.

Las cuatro carreras tendrán circuitos diferentes pero los puntos de salida y de llegada serán los mismos. La Peque Media saldrá a las 10:00 horas, la 5KM a las 10:25; la Media Maratón, a las 10:30 y la Mini Media a las 11:00 horas.