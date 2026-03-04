La SD Ponferradina pasa de la noche al día en apenas dos meses

A la SD Ponferradina le ha cambiado la vida de manera radical en apenas dos meses. De la noche al día han pasado los blanquiazules en una Liga que amenazaba con ‘devorarse’ a Nafti al frente del banquillo y que, pasada la zozobra, ha llevado al equipo y al entrenador a vivir sus mejores momentos de la temporada.

En la jornada 18 de las 26 que se han disputado la SD Ponferradina viajaba en la parte trasera del vagón con 17 puntos. Lo hacía como el tercer peor equipo del grupo acuciado por el descenso.

Pero el fútbol tiene esas cosas y en las ocho jornadas posteriores los ponferradinos han logrado acumular siete triunfos y un empate para elevar su autoestima y también hacerlo en la tabla clasificatoria. Con 22 puntos en ese espacio de tiempo la Deportiva ha abierto de par en par la puerta del play off de ascenso para situarse en la quinta posición y con sensaciones positivas. Las mejores.

La comparativa no admite dudas. Si en 18 jornadas, las primeras del campeonato, la SD Ponferradina había sumado 17 puntos en apenas ocho, las siguientes, ha logrado llevarse al zurrón 22 para acumular 39 puntos. Y con la posibilidad el sábado de ‘regalarle’ a su también portero de récord (ocho jornadas sin encajar un gol) Andrés Prieto un triunfo frente al Osasuna B que podría llevar a los bercianos al final de la jornada hasta la tercera posición.

en el tramo más importante y decisivo de la temporada la SD Ponferradina parece haberlo cogido la velocidad óptima a la competición y con ello aquel deseo de luchar por el ascenso que aparecía tan lejano en diciembre, con el nuevo año está pudiendo saborearlo cada vez con mayor intensidad. Con goles a favor y una defensa consistente la SD Ponferradina está disfrutando del mejor momento.