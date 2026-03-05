La leonesa subcampeona de España, Tilena Martínez, debutará en la Copa de Europa de lanzamientos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La reciente subcampeona de España absoluta de lanzamiento de peso, Tilena Martínez, debutará en la próxima edición de la Copa de Europa de lanzamientos que se disputará los días 14 y 15 de marzo en Nicosia (Chipre), aunque lo hará en la categoría sub-23.

La hija de Manolo Martínez (medallista olímpico en Atenas 2004 y excampeón mundial en pista cubierta de la misma especialidad) será la única representante española en esta competición en la que, en categoría absoluta, participará la gallega Belén Toimil, que revalidó el pasado fin de semana en Valencia por sexta ocasión el título nacional, superando, precisamente, a la atleta leonesa en el último lanzamiento.

Será la quinta internacionalidad española para Tilena Martínez que ya había competido en categoría sub-18, en un encuentro internacional en Halle (Alemania), y que el pasado año fue novena en el europeo sub-20, categoría en la que también representó a España en un encuentro ante Portugal.