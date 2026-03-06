El Eneicat leonés afronta la Vuelta a Extremadura con ambición y un bloque de seis ciclistas

Cinco de las seis ciclistas del Eneicat que disputarán la Vuelta a Extremadura.DL

El equipo ciclista leonés femenino Eneicat disputará esta semana la Vuelta a Extremadura, una de las pruebas por etapas más importantes del calendario nacional femenino y la primera gran vuelta del año en territorio español para la escuadra leonesa.

Para afrontar esta cita, el conjunto contará con un bloque de seis corredoras que buscarán ser protagonistas en las distintas etapas de la ronda extremeña: Alessia Missagglia, Tamara Seijas, Natalia Vázquez, Joane Gorostiza, Mercedes González y Valeria Kovyazina.

El equipo llega a la competición tras un inicio de temporada que ha dejado buenas sensaciones, con actuaciones destacadas como el reciente top seis de Tamara Seijas en Renteria, lo que refuerza la confianza del grupo para afrontar esta exigente prueba por etapas.

El director del equipo, Humberto Gómez, destacaba la importancia de esta cita en el calendario: “Vamos con todas las ganas a la primera vuelta del año en territorio español. Siempre es un honor estar en una vuelta tan importante como la Vuelta a Extremadura, donde se dan cita grandes equipos y corredoras de mucho nivel.”

“Nuestro objetivo es realizar una buena vuelta, competir con personalidad y estar activos en carrera. Queremos seguir creciendo como equipo y aprovechar cada etapa para demostrar el trabajo que estamos realizando”, aseguró.

La Vuelta a Extremadura supondrá una nueva oportunidad para que el Eneicat continúe consolidando su proyecto deportivo en este inicio de temporada 2026, buscando protagonismo y buenas sensaciones en una de las citas más destacadas del calendario.