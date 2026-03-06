El equipo leonés de Los Corsarios de Rollers In Line tiene una de cal y otra de arena

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado 1 de marzo se celebró la tercera jornada de la Liga Regional Aficionados de Hockey Línea en el recinto ferial de la localidad vallisoletana de Íscar.

El equipo leonés de los Corsarios de Rollers In Line disputaron dos encuentros en una intensa jornada de competición. En el primer partido cayeron por 2-1 contra los Lobos de Íscar, en un partido muy disputado que terminó con derrota.

El marcador final no reflejó el dominio y el buen juego desplegado por los Corsarios, que realizaron más de 40 disparos a portería sin encontrar la recompensa del gol. Tras lograr el segundo tanto, el equipo local supo administrar su ventaja cerrándose en defensa y apoyándose en la brillante actuación de su guardameta, que frustró cualquier intento de remontada del conjunto leonés ante un rival que, a priori, partía como inferior.

En el segundo partido del día los leoneses arrasaron por 6-2 a los Cochinillos de Segovia, que partían en la clasificación con tan solo un punto menos que el conjunto leonés, en un duelo que sobre el papel se preveía más duro y complicado.

Sin embargo, el partido se saldó con una contundente victoria para los Corsarios por 6 a 2. Con apenas 30 tiros a puerta, el equipo leonés mostró una gran efectividad ofensiva. Destacó especialmente la actuación de David de la Mata, autor de cuatro tantos, mientras que los otros dos goles fueron obra de Alejandro de Caso.

Con estos cuatro goles, David de la Mata asciende a la segunda posición en la clasificación de máximos goleadores de la liga, empatado a tantos con el primer clasificado, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del campeonato.

La solidez defensiva del conjunto y la destacada actuación del guardameta Pablo Pérez, que encajó únicamente dos goles, fueron claves para asegurar la victoria. Con estos resultados, los Corsarios de Rollers In Line se mantienen en la cuarta posición de la tabla clasificatoria. La próxima jornada está aún por determinar.