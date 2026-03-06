De la Barrera: "La Cultural Leonesa tiene muchos partidos por delante y puntos en juego”

Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural, manifiesta con respecto al partido del lunes, a partir de las 20.30 horas en el estadio UD Almería Stadium: “Es preciso mejorar lo que no hicimos tan bien en el último partido ante la UD Las Palmas. Tenemos que ver otras alternativas y su evolución. El juego practicado durante la primera media hora es necesario desarrollarlo los noventa y tantos minutos que dure el encuentro. Para ganar hay que hacer las cosas bien. Ponemos todos los sentidos para conseguirlo".

De la Barrera ve diferencias, teniendo en cuenta al rival de esta vigesimonovena jornada: “Las Palmas y Almería tienen argumentos de juego distintos y tenemos que tenerlo en cuenta. Plantearnos otras situaciones. El Almería atesora un jugador que amenaza mucho y una zona derecha muy activa. También, por nuestra parte, hay que evitar pérdidas no forzadas, porque el rival nos va a penalizar esas pérdidas".

El entrenador culturalista no puede contar con Lucas Ribeiro por sanción federativa al acumular cinco cartulinas amarillas ni tampoco con Rafa Tresaco, "por una lesión en el abductor", según precisa De la Barrera, que a continuación afirma: "Estas bajas no me condicionas porque hay una plantilla amplia. Todos son importantes y necesitamos de todos en el mejor estado".

De la Barrera se refirió así a Luis Chacón, un futbolista que debe ser diferencial: "Es necesario incrementar el número de ocasiones y conceder las menos posibles. Está claro que Chacón nos tiene que ayudar a hacer goles. Vamos a ser en cada partido más competitivos y mejores. Todavía queda mucho por jugarse, con muchos puntos por disputarse”.