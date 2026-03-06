El Bembibre H.C., a Bigues i Riels para reafirmar su candidatura a la Champions

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre H.C visita el 7 de marzo la pista del Bigues i Riels (Polideportivo Municipal, 20:00 horas), con la motivación de seguir escalando posiciones para quedar entre los cuatro primeros equipos de la competición. La decimonovena jornada de la OK Liga Iberdrola trae esta semana un rival aguerrido, que se cierra mucho atrás y tiene en su contragolpe su mejor arma. En el partido jugado en el Bembibre Arena, la victoria se quedó en el Bierzo tras ganar las Águilas por 2-0, lo que demuestra la dureza del rival y firmeza para defender su portería.

El Bigues i Riels ocupa actualmente la octava posición (22 puntos) con siete victorias y un empate como bagaje positivo hasta la fecha. Por el contrario, las Águilas siguen firmes en su idea de pisar territorio Champions la campaña próxima y tras la victoria ante Las Rozas, acecha al Palau en su pugna por la cuarta plaza. Con diez victorias en dieciséis partidos, las de Carlos Figueroa siguen haciendo historia tras superar los puntos conseguidos en la máxima categoría, llegando la pasada semana a los treinta. La batalla en Bigues no será sencilla y afrontarán una pista más que complicada para sacar los tres puntos en liza.

Preocupa el estado físico de Laura Porta, que recibió un fuerte pelotazo en el anterior partido en la frente, provocando un derrame en el rostro y podría minimizar sus apariciones durante el encuentro. Partido que se presenta con la incertidumbre del resultado donde no hay favorito aunque las posiciones en la clasificación alejen a los dos equipos en ocho puntos.

El entrenador Carlos Figueroa comentó que: ''El Bigues es un equipo que en su pista suele jugar bien, se le puede ganar pero es difícil y rocoso, muy físico y en el partido de ida, me dejó buenas sensaciones con su juego. Nos costó mucho y no fue de esos partidos como los de inicio de temporada en los que a los diez minutos ya íbamos ganando dos o tres a cero. Es un rival al que hay que tener en cuenta y si no hacemos un partido serio y no definimos bien pues tendremos problemas como ocurrió en Sant Cugat. Ellas juegan mucho con bloqueos y continuaciones y lo hacen bien y si no estás muy pendiente, se escapan con facilidad. Han obtenido buenos resultados contra Manlleu, Telecable, como ya dije, es un equipo que juega, deja jugar y nosotras deberemos jugar bien tanto en defensa y hacer bien nuestras contras, aprovechar nuestras ocasiones que es lo que estamos trabajando desde hace tiempo.

El Bembibre es consciente de las cosas que hacen bien o mal y yo soy muy persistente a la hora de pedir que el equipo juegue bien, tratamos de corregir defectos con cosas que no me gustan de los partidos y ellas saben de ese trabajo que hay que hacer y las veo muy motivadas en ese aspecto. Me preocupa la situación de Laura Porta tras su golpe en el anterior partido ya que es una jugadora única en su especie por decirlo así, porque es la única medio natural que tenemos y cuando no está pues lo notamos. No quiero decir que las demás compañeras no sepan hacer su trabajo pero siempre es una baja sensible perder una jugadora de ese nivel . Me preocupa la situación psicológica de las jugadoras por su exceso de querer hacer cosas, de forzar pases y tienen que encontrar ese punto medio donde la posesión y la peligrosidad vayan de la mano. Este tipo de partidos en estas pistas son siempre inciertos y abiertos a darse cualquier resultado, pero queremos ir a por los tres puntos para seguir apretando al Palau''.