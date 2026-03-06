El efecto De la Barrera influye en Aspire

El regreso de Rubén de la Barrera al banquillo de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD busca reactivar al equipo de su preocupante marcha en el campeonato de Liga de Segunda División, en zona de descenso a Primera Federación, y está directamente vinculado a la estrategia de Aspire a la hora de diseñar su próximo plan, con la UD Logroñés en plenas negociaciones con la Academia de Catar. La propiedad catarí necesita asegurar la continuidad del club leonés en categoría profesional, así como ver cómo se desarrollan los acontecimientos entre la apoderada Natichu Alvarado y el Ayuntamiento de León para que el Área Deportiva de Puente Castro se transforme en una Ciudad Deportiva de uso exclusivo culturalista.

La contratación de De la Barrera es la medida adoptada para intentar evitar el fracaso deportivo y así reconducir la situación a falta de 14 jornadas de Liga. Su perfil trata de aportar una identidad de juego que traiga consigo mejores resultados inmediatos, que es lo que persigue la propiedad culturalista Aspire antes de emprender nuevos retos.

La relación entre la Academia de Catar y la UD Logroñés se ha convertido en uno de los secretos a voces más importantes en el panorama futbolístico del norte de España, con informaciones que ya ha anunciado esta semana Diario de León y que diferentes medios de Logroño apuntan negociaciones avanzadas para un acuerdo entre las dos partes, con beneficios deportivos y económicos mutuos.

Aspire busca expandir su presencia en España y ha puesto su mira en la UD Logroñés SAD, compitiendo incluso con la Cultural y Deportiva Leonesa SAD por establecer una estructura de cooperación en la zona, basada en una Ciudad Deportiva completa, integrada básicamente por varios campos de entrenamiento, metodología para mejorar el talento catarí, residencias y convenios con la Universidad, medios estructurales para garantizar la formación que siempre ha requerido la Academia de Catar para que su fútbol sea cada día más competitivo ante las próximas citas mundialistas.

