La tertulia 'El VARDiario de León' se traslada esta próxima semana al martes 10 de marzo
Al jugar la Cultural el lunes ante la UD Almería, el análisis de la jornada deportiva del fin de semana se atrasa un día y se emitirá en directo el martes 10 de marzo a las 11.00 horas
La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada esta próxima semana al martes 10 de marzo, debido a que la disputa del encuentro correspondiente a la vigesimonovena jornada de Liga de Segunda División entre la UD Almería y la Cultural Leonesa se jugará este lunes a las 20.30 horas en el UD Almería Stadium.
Es un partido importante para que el equipo leonés sume la primera victoria de este año 2026 y también de la era Rubén de la Barrera en el campeonato de Liga y pueda seguir teniendo opciones de salir de la zona de descenso.
El análisis de la jornada deportiva con los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, pasa esta próxima semana al martes 10 de marzo, a partir de las 11.00 horas en la emisión en directo por la página web de Diario de León.