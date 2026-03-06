La tertulia ‘El VARDiario de León’ se traslada esta próxima semana al martes 10 de marzo, debido a que la disputa del encuentro correspondiente a la vigesimonovena jornada de Liga de Segunda División entre la UD Almería y la Cultural Leonesa se jugará este lunes a las 20.30 horas en el UD Almería Stadium.

Es un partido importante para que el equipo leonés sume la primera victoria de este año 2026 y también de la era Rubén de la Barrera en el campeonato de Liga y pueda seguir teniendo opciones de salir de la zona de descenso.

El análisis de la jornada deportiva con los tertulianos Óscar Díez, Raúl Castro, José Antonio Pérez y Juan Simón, moderados por Ángel Fraguas, pasa esta próxima semana al martes 10 de marzo, a partir de las 11.00 horas en la emisión en directo por la página web de Diario de León.