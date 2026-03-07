La fortuna favorece a los audaces; el Ademar León remonta en los instantes finales al Puente Genil

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Ademar León remontó un partido (29-28) que llegó a ir perdiendo por siete goles en la primera mitad (aunque 11-16 al descanso) y seis en la segunda, con dos grandes desempeños en el segundo periodo, el del guardameta internacional Álvaro Pérez y el del máximo goleador de la liga, Gonzalo Pérez. El Puente Genil murió a la orilla y sigue sin ganar por undécimo encuentro consecutivo.

El partido empezó bien en los primeros instantes, con el Ademar adelantándose y el primer gol recibido en contra que no llegaría hasta el 3:40 con un siete metros. Pero a los maristas les costaba carburar y para el 12:20 ya caían por 4-5. Las ventajas cordobesas fueron aumentando merced a un Ademar que fallaba ocasiones claras, a lo que se unía un Elcio inspirado. Llegó a caer 6-13 pero maquilló un poco el resultado al descanso con un 11-16.

En el segundo tiempo, pasados 10 minutos, el Puente Genial mantenía esa misma distancia con la que se había llegado al entretiempo, pero dos hechos casi consecutivos marcarían el devenir del partido. Primero Elcio se golpeó contra la valla en su estirada para salvar un gol tras tiro desde mediocampo de Edu Fernández. Y poco después, en el minuto 43 Semedo caía mal tras el salto dado para marcar un gol al contragolpe y tenía que ser retirado en volandas por sus compañeros.

El Ademar aprovecho esta coyuntura para apretar más, la suerte podría decirse que había estado en parte de su lado con ambas lesiones pero como decía Virgilio en la Eneida: audentes fortuna iuvat (la fortuna favorece a los audaces). Y el Ademar lo fue, con Gonzalo Pérez y Sergio Sánchez asumiendo galones en ataque y marcando goles decisivos mientras Álvaro Pérez hacia paradas.

Y poco a poco los locales fueron reduciendo distancias, hasta empatar el partido a 24 goles en el minuto 53, tras dos ocasiones fallidas anteriores de igualar el encuentro. Ahí ya se sabía que los detalles marcarían la diferencia y con un Ademar poniéndose en ventaja en el 55', se logró una victoria final por 29-28.