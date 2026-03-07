El BF León sufre más de lo esperado para ganar en Avilés

Publicado por Alba Otero Avilés Creado: Actualizado:

El BF León sufrió más de lo esperado para lograr la victoria en la pista del Adba Sanfer por 73-78, en un partido en el que llegaron a alcanzar una ventaja de 19 arriba en el tercer cuarto, pero las asturianas se llegaron a poner a tres a un minuto del final en el último periodo, aunque el acierto en tiros libres decidió el duelo para las leonesas.

El primer cuarto estuvo marcado por la igualdad y alternativas en el marcador y en el juego, y en el que las leonesas se cobraron la primera ventaja del partido con el 2-4 en el minuto 1, gracias a la primera canasta en juego de Julia Martínez, que estuvo acompañada por los dos primeros tiros libres del encuentro anotados por Dembelé.

Las locales consiguieron colocarse por primera vez por delante en el marcador después de un último triple anotado por Esther Sevilla (5-4, 2´). La canterana Daniela Díaz logró mantener la mínima ventaja de su equipo con dos arriba (6-8) a los 3 minutos de juego, pero un parcial de 4-0 le puso de nuevo por delante al bloque avilesino tras una canasta de Ugochukwu (4´).

El encuentro siguió en una fase de equilibrio, en el que las asturianas consiguieron mantener su renta de +2 con el 14-12, pero un triple de Julia Martínez le puso de nuevo con ventaja al conjunto leonés en el meridiano del primer cuarto con el 14-15. Los ataques de ambos equipos estuvieron bastante acertados, aunque en defensa ambos contendientes tenían un margen de mejora.

En pleno festival de triples, en los últimos 5 minutos, el BF León consiguió adquirir una máxima renta de tres arriba (17-22), gracias a un lanzamiento desde la línea de 6,75 convertido por Daniela Díaz y otra canasta de Angélica Martín a los 7 minutos de juego. Pero un parcial de 9-3 favorable para el ADBA Sanfer le dio la vuelta al encuentro en los segundos finales, colocando el 26-25, pero un espectacular triple de la visitante Julia Martínez cerró el primer cuarto con una ventaja de +2 para las leonesas (26-28).

En el inicio del segundo cuarto, el conjunto local consiguió ponerse de nuevo con una mínima ventaja, gracias a un triple de salida de Carmen Martínez, que puso el 29-28. Pero el bloque leonés aumentó su intensidad defensiva, lo que hizo mermar el potencial ofensivo de las asturianas, que estuvieron más erráticas en el tiro. Un parcial demoledor de las visitantes de 2-13 hizo que las chicas de Rafa González se escaparan en el marcador con una renta de diez arriba (31-41) en el minuto 15 tras una última canasta anotada por Giganto.

El conjunto visitante mantuvo su buena defensa y consiguió su máxima renta del partido de +13 a los 19 minutos después de dos tiros libres de Dembelé, que pusieron el 35-48. Al final, el BF León se marchó al descanso con un marcador favorable de 37-48. En el tercer cuarto, el conjunto leonés siguió jugando con mucha intensidad defensiva, no dejando tirar con facilidad a su rival.

De este modo, consiguió marcharse con un margen favorable de +17, gracias a las dos últimas canastas convertidas, una por Julia Martínez y otra de Lucía García, que acertó a anotar desde la línea de 6,75, colocando el 39-56 a los 24 minutos de juego. Sería la propia Lucia García, otra vez con un nuevo triple, quien estableció la mayor ventaja en el partido de 19 arriba para el BF León con el 41-60 en el minuto 26. Al final del tercer cuarto, el bloque leonés se fue por delante con una cómoda renta de 48-63.

Sin embargo, el exceso de relajación del BF León casi le costó caro en este último cuarto, ya que llegó a perder su amplio margen favorable y las asturianas se pusieron solo a tres (71-74) a un minuto para la conclusión en el partido. Sin embargo, el acierto desde la línea de los tiros libres hizo que consiguiera llevarse la victoria con el marcador de 73-78.