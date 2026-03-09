El seleccionador español de baloncesto Chus Mateo acudirá a León para impartir una clase magistral y participar en un coloquio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Castellano y Leonesa de Entrenadores de Baloncesto (Acleb), en colaboración con la Federación Española de Baloncesto y la Federación de Baloncesto de Castilla y León, organiza el próximo miércoles 11 de febrero una jornada formativa de primer nivel en el Pabellón de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de León (ULE), en el que contará con el actual seleccionador nacional masculino Chus Mateo y en el que al finalizar su charla se realizará una mesa redonda con entrenadores profesionales en la que se debatirá sobre el baloncesto actual.

La clase magistral se desarrollará en horario de 18.00 a 20.00 horas y contará con un programa formativo en el que el seleccionador hablará sobre Early Offense y en la mesa redonda Chus Mateo junto a diferentes entrenadores profesionales debatirán sobre el baloncesto actual, moderando esta mesa Alejandro Vaquera.

El programa de la actividad será el siguiente: a las 18.00 horas comenzará Chus Mateo dando su punto de vista sobre Early Offense, mientras que a partir de las 19.30 horas comenzará la mesa redonda con la temática Baloncesto actual.

Esta charla-coloquio supone una oportunidad única de formación y actualización para entrenadores, técnicos y amantes del baloncesto, en una jornada que refuerza el compromiso de Acleb y de la Federación de Baloncesto de Castilla y León con el crecimiento del deporte en la comunidad.