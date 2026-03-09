El Eneicat completa con éxito la exigente Vuelta a Extremadura

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo ciclista femenino del Eneicat cerró su participación en la Vuelta a Extremadura, una de las pruebas por etapas más exigentes del calendario nacional, con un balance muy positivo tras completar la ronda extremeña compitiendo a buen nivel frente a algunas de las estructuras más potentes del ciclismo femenino internacional.

La carrera contó con la presencia de equipos WorldTour, formaciones ProTeam, equipos continentales y selecciones nacionales como España y Bélgica, lo que elevó notablemente el nivel competitivo de la prueba y convirtió cada etapa en un auténtico test de alto rendimiento.

En este contexto, el conjunto leonés logró cumplir el objetivo principal de finalizar la vuelta, mostrando solidez y capacidad de adaptación y sacrificio a lo largo de una competición especialmente dura. La mejor clasificada del equipo en la general fue la italiana Alessia Missagglia, que finalizó 52ª, seguida por Tamara Seijas (61ª) y Natalia Vázquez (68ª), en una clasificación marcada por el altísimo ritmo impuesto por los equipos de máxima categoría.

El director del equipo, Humberto Gómez, valoraba así la actuación del bloque: “El resultado es más que satisfactorio, terminando y resistiendo junto a algunos de los mejores equipos WorldTour del mundo. Conseguimos finalizar esta durísima vuelta, que era uno de nuestros objetivos principales.”

“Todas las corredoras comenzaron la carrera con la idea de terminarla, seguir creciendo y ganar experiencia, y ese objetivo se ha conseguido. Estamos en un nuevo ciclo de trabajo y corredoras como Alessia y Tamara han tenido una actuación muy notable.”

Más allá de los resultados individuales, la participación en la Vuelta a Extremadura supone un paso importante en el desarrollo deportivo del Eneicat, que continúa consolidando su proyecto y acumulando experiencia frente a algunas de las mejores estructuras del ciclismo internacional. El equipo seguirá ahora con su calendario competitivo con el objetivo de continuar creciendo y afianzando su progresión durante la temporada 2026.

ARANZA VILLALÓN OBTIENE DOS MEDALLAS EN CHILE

La corredora del Eneicat Aranza Villalón ha protagonizado una brillante actuación en el Campeonato Nacional de Chile de ciclismo en carretera, logrando dos medallas y confirmando su gran estado de forma en una de las citas más importantes del calendario ciclista del país.

La ciclista chilena consiguió el tercer puesto en la contrarreloj individual, pese a sufrir una avería mecánica durante la prueba que condicionó su rendimiento. Aun así, Villalón logró rehacerse y subirse al podio tras una actuación de gran mérito. En la prueba de fondo en carretera, la corredora del equipo leonés volvió a demostrar su carácter competitivo firmando un segundo puesto, tras una carrera exigente en la que peleó hasta los últimos kilómetros por el título nacional.

Con estos resultados, Villalón reafirma su condición de una de las grandes referentes del ciclismo chileno y continúa aportando protagonismo internacional al proyecto del Eneicat en este inicio de temporada. Tras su participación en el campeonato nacional, la corredora centrará ahora su preparación en su próximo gran objetivo: el Campeonato Panamericano de Ruta, donde volverá a representar a Chile.