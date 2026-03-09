Prueba de ambición y favoritismo del Atlético de Madrid

Publicado por Iñaki Dufuor Madrid Creado: Actualizado:

Cinco derrotas encadena el Tottenham antes de su visita este martes en la Champions al Atlético (21.00, Movistar+ Liga de Campeones), que evalúa su ambición, se mide a sí mismo y comprueba su apariencia de favorito en el inicio de la eliminatoria en el Metropolitano, con Griezmann y Julián Alvarez al ataque frente a la reaparición en el club inglés del deseado Cuti Romero y la vuelta de Gallagher.

El momento de su rival marca la serie. Cuarto en la fase liga del máximo torneo europeo, pero decimosexto en la Premier, a tan solo un punto del descenso, es un oponente decaído, aunque tan distinto en ambas competiciones como peligroso en el gran escenario europeo, en el que tiene la vuelta en su terreno la semana que viene.

Es una presión añadida para el equipo rojiblanco, que debe ganar este martes. Lo necesita para ir con las mejores garantías posibles al estadio del norte de Londres, con capacidad para 62.000 espectadores, pero también porque los condicionantes del encuentro alimentan la sensación de que todo lo que no sea un triunfo sería una decepción entre la afición, que llenará el Metropolitano.

La Liga de Campeones, tan cruel en el pasado, es excitante para el seguidor rojiblanco. Un título aún imposible, tan extenuante para el Atlético y los suyos. Desde 2017 no alcanza las semifinales de esta competición tan esquiva, que lo ha propuesto tres veces para ser campeón: una en 1974 hasta el último minuto de la prórroga, otra en 2014 hasta el 1-1 en el minuto 93 del Real Madrid y una más en 2016 hasta la tanda de penaltis.

Simeone: «¿Favoritos? Ellos entraron cuartos, en realidad no lo somos. Queremos jugar, ganar y hacerlo bien»