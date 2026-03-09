Rubi: «El plan de Rubén intenta atraerte para sacarte jugadores del medio"

Rubi se mostró satisfecho tras la victoria que permite a su equipo situarse en posiciones de ascenso directo. «Es donde queremos estar todos, pero lo importante es llegar ahí en la jornada 42», subrayó el técnico rojiblanco. Rubi recordó que aún queda mucho campeonato por delante y que la clasificación actual no garantiza nada. «Quedan 39 puntos, que son una barbaridad, y tenemos que seguir", dijo el técnico local. Y sobre el rival, la Cultural, expresó: “El plan de Rubén intenta atraerte para sacarte jugadores del medio y luego meterte balones dentro. Cuando marcamos pronto quisimos evitar errores, aunque no estuvimos bien con la pelota en la primera parte”, analizó.