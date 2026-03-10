Dos medallas para el ULE Sprint Atletismo en el Campeonato de España Máster

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La atleta Carolina Capdevila Gutiérrez fue la gran protagonista del ULE Sprint Atletismo en el Campeonato de España Short Track Máster, disputado el pasado fin de semana en la pista cubierta de Antequera (Málaga), al proclamarse doble campeona de España en la categoría W50.

La fondista completó un campeonato impecable. El sábado por la tarde se impuso en la final de 800 metros con un tiempo de 2:35.61, mientras que el domingo por la mañana volvió a subir a lo más alto del podio en los 1.500 metros, donde detuvo el crono en 5:18.62, confirmando su gran momento de forma y su dominio en las pruebas de medio fondo dentro del panorama nacional máster.

La participación del club se completó con la presencia de Rubén Fernández Montiel en lanzamiento de peso. El atleta realizó un sólido concurso que le permitió finalizar en cuarta posición con una mejor marca de 12,09 metros, quedándose a tan solo seis centímetros del bronce.

Lucía Redondo, 6ª de España en Marcha de Media Maratón

El pasado 8 de marzo, la ciudad de Cieza (Murcia) acogió el Campeonato de España de Marcha de Media Maratón, que estrenó oficialmente la distancia de 21 km en el calendario nacional. Más de cincuenta marchadores y marchadoras compitieron en un exigente circuito urbano de un kilómetro al que dieron 21 vueltas.

La marchadora del ULE Sprint Atletismo Lucía Redondo Ardid completó la prueba en 1:42:18, logrando la sexta posición. Durante la mayor parte de la carrera se mantuvo en el grupo perseguidor, mostrando solidez y ritmo constante hasta cruzar la meta entre las seis mejores. La victoria fue para Antía Chamosa con 1:33:45, mientras que Aldara Meilán y Sofía Santacreu completaron el podio con 1:34:44.

Con este resultado, Lucía reafirma su progresión y fortalece su presencia entre la élite nacional, sumando una actuación que evidencia su capacidad para competir al más alto nivel en pruebas de media distancia.