Puente Castro, en León, acoge el Campeonato de Castilla y León de jiu-jitsu brasileño con más de 800 participantes

El Polideportivo Municipal de Puente Castro acogerá el próximo 14 de marzo una de las competiciones más importantes de jiu jitsu brasileño del calendario nacional, la Castilla y León Cup BJJ 2026. Una competición que Marcelo Amorim, del León Fight Club, ha presentado junto al concejal de Deportes, Vicente Canuria, y que reunirá a más de 800 deportistas de esta disciplina en León.

La CUP BJJ 2026 de Castilla y León se desarrollará de 10.00 a 19.00 horas en el Polideportivo de Puente Castro, ofreciendo una jornada completa de deporte, técnica y espectáculo para todos los asistentes. Competirán deportistas de todas las edades y géneros, desde categorías infantiles hasta adultos y máster. La entrada será gratuita.

La Castilla y León Cup BJJ es un evento tradicional en la ciudad de León que viene celebrándose de forma ininterrumpida desde 2013. En los últimos años, forma parte del circuito oficial de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Deportivo (FIJJD), siendo la de León una de sus etapas puntuables. Esta competición está organizada por Marcelo Amorim, del León Fight Club, junto con la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Deportivo y la Spain BJJ Tour, con la colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de León.

La celebración de la Castilla y León Cup BJJ 2026 refuerza el papel de León como referente regional en la promoción de deportes de combate y valores como el respeto, la disciplina y la superación personal. Se espera la participación de más de 800 personas, entre atletas, equipos, entrenadores y público asistente.