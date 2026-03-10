El efecto De la Barrera, sin efecto en la Cultural Leonesa

La segunda etapa del entrenador Rubén de la Barrera en el banquillo de la Cultural y Deportiva Leonesa ha arrancado sin el impacto positivo inmediato esperado, acumulando resultados negativos en sus dos primeros partidos, con sendas derrotas ante la UD Las Palmas en el Reino de León (0-3) y este lunes frente a la UD Almería (3-0). A pesar de ser una apuesta emocional y deportiva por el técnico del ascenso en la temporada 2016-2017, y posterior descenso a la siguiente campaña, el equipo sigue sumido en una crisis de resultados que le ha llevado a ocupar la antepenúltima posición en la tabla clasificatoria de Segunda División con 27 puntos en su casillero, seis menos que el Real Valladolid, con 33, que marca el puesto decimoctavo que supone la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

La Cultural no gana en Liga desde el 7 de diciembre cuando se impuso por 1-2 al Eibar en Ipurúa con los goles de Manu Justo (41') y Thiago Ojeda (50') que remontaron el anotado por Arbilla (24'), y en el Reino de León no conoce la victoria desde el 17 de noviembre al vencer al Málaga CF por 1-0 con gol de Lucas Ribeiro en el minuto 39.

La situación actual del 'efecto De la Barrera' ha sido un inicio sin victorias. El regreso de De la Barrera no ha frenado la mala racha del equipo, con derrotas más abultadas de lo que expresó el equipo en el campo de juego. A la misión de salvar al equipo culturalista del descenso, calificada ya en algunos foros como casi de imposible, mientras las matemáticas no digan lo contrario todavía restan 13 partidos del campeonato con sus 39 puntos, un número más que suficiente de encuentros y de puntos para continuar en LaLiga Hypermotion.

Rubén de la Barrera llegó tras la destitución del Cuco Ziganda para intentar reconducir la situación negativa por la continúa atravesando el equipo leonés. A su llegada, el técnico gallego afirmó que no venía de «salvador», sino a «mejorar a la Cultural Leonesa». El preparador ha asumido la responsabilidad en un momento en que la presión por el descenso es alta, perdiendo incluso a jugadores como Lucas Ribeiro en este proceso por una «una fuerte contusión en su pierna izquierda», una lesión muy 'extraña' de la que el club no ha dado más explicaciones. Aún así, León confía en el efecto.