El Ayuntamiento de León destina 86.400 euros a apoyar a los clubes de fútbol base de la ciudad

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Deportes, ha aprobado una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a apoyar a los clubes de fútbol base del municipio, con una dotación total de 86.400 euros. Esta línea de ayudas tiene como objetivo reforzar el deporte en categorías inferiores y contribuir al mantenimiento de la actividad deportiva que desarrollan los clubes de la ciudad. Hoy se ha publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se abre el plazo de presentación se solicitudes en un plazo de 10 días hábiles.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende apoyar económicamente la promoción y el fomento del deporte base, favoreciendo la práctica deportiva entre los más jóvenes y respaldando el trabajo que realizan los clubes en la formación de deportistas. Al mismo tiempo, estas ayudas buscan contribuir al mantenimiento de las estructuras materiales y humanas de los clubes, facilitando su estabilidad y ayudando a mejorar la calidad y competitividad de sus equipos.

El programa también persigue consolidar hábitos deportivos saludables entre los jóvenes, generando referentes positivos para la sociedad y optimizando los recursos municipales destinados a la promoción del deporte en categorías inferiores. Asimismo, la actividad de estos clubes contribuye a la proyección de la imagen de León fuera de la ciudad, ya que participan en competiciones en el ámbito provincial, autonómico y nacional, favoreciendo además la llegada de visitantes vinculados a estas competiciones.

La distribución de la cuantía total de la convocatoria se realiza en función de las categorías en las que compiten los equipos. De este modo, el 13% del presupuesto (11.232 euros) se destina a equipos que participan en competiciones nacionales, el 29% (25.056 euros) a competiciones de ámbito regional y el 58% restante (50.112 euros) a equipos que compiten en categorías provinciales.

Dentro de cada nivel competitivo se establecen cuantías máximas por equipo y categoría. En el ámbito nacional se contemplan ayudas de hasta 6.739,20 euros para equipos de Segunda División femenina, 3.300 euros para Tercera femenina y 2.500 euros para categoría juvenil. En competiciones regionales las ayudas alcanzan hasta 2.200 euros para equipos de Primera categoría y 2.000 euros para Segunda. En el ámbito provincial, las cuantías máximas oscilan entre 1.300 euros para Primera categoría, 900 euros para Segunda, 700 euros para Tercera y 500 euros para equipos alevines y benjamines.

Las subvenciones permitirán financiar diferentes gastos vinculados a la actividad deportiva de los clubes, entre ellos inscripciones y licencias federativas, material deportivo, salarios de entrenadores y personal técnico, desplazamientos, manutención en competiciones, alquiler de instalaciones deportivas, arbitrajes o la organización y promoción de actividades deportivas.

Por el contrario, la convocatoria excluye gastos de carácter protocolario o representativo, gastos suntuarios o inversiones en infraestructuras permanentes, así como celebraciones o comidas conmemorativas. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León, acompañadas de la documentación requerida, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.