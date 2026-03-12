Debut agridulce de María Martín-Granizo en el Gigante

María Martín-Granizo vivió en apenas unos instantes las dos sensaciones del deporte. La felicidad por su debut en unos Juegos Paralímpicos y la tristeza de tener que abandonar cuando iba directa a un puesto destacado en la prueba de gigante.

La competitividad de María la llevó en esta ocasión a arriegar, como toda campeona que se precie, en una segunda manga en la que salía en el puesto 12 tras acabar la novena en la primera. Su tiempo hasta el momento del abandono era el mejor superando en 4.49 a su más directa rival cuando a falta de las últimas puertas y en la zona más complicada se salía del recorrido.

El resultado el abandono tras una matinal en la que había demostrado que el diploma estaba a su alcance. Incluso poder mirar algo más de cerca las preseas.

La leonesa tiene no obstante una nueva oportunidad para demostrar su calidad. Sera´este sábado en la prueba que mejor se adapta a ella, el Slalom. Y ahí espera sacarse la espina con una actuación que pueda llevarle a lugares destacados en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina D'Ampezzo.