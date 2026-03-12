El Eneicat se lleva el notable

El equipo Eneicat Be Call cerró su participación en la Vuelta a Extremadura, una de las pruebas por etapas más exigentes del calendario nacional, con un balance muy positivo tras completar la ronda extremeña compitiendo frente a algunas de las estructuras más potentes del ciclismo femenino internacional.

La carrera contó con la presencia de equipos WorldTour, formaciones ProTeam, equipos continentales y selecciones nacionales como España y Bélgica, lo que elevó notablemente el nivel competitivo de la prueba y convirtió cada etapa en un auténtico test de alto rendimiento.

En este contexto, el conjunto leonés logró cumplir el objetivo principal de finalizar la vuelta, mostrando solidez y capacidad de adaptación a lo largo de una competición especialmente dura.

La mejor clasificada del equipo en la general fue la italiana Alessia Missagglia, que finalizó 52ª, seguida por Tamara Seijas (61ª) y Natalia Vázquez (68ª), en una clasificación marcada por el altísimo ritmo impuesto por los equipos de máxima categoría.

El director del equipo, Humberto Gómez, valoraba así la actuación del bloque: «El resultado es más que satisfactorio, terminando y resistiendo junto a algunos de los mejores equipos WorldTour del mundo. Conseguimos finalizar esta durísima vuelta, que era uno de nuestros objetivos principales».

«Todas las corredoras comenzaron la carrera con la idea de terminarla, seguir creciendo y ganar experiencia, y ese objetivo se ha conseguido. Estamos en un nuevo ciclo de trabajo y corredoras como Alessia y Tamara han tenido una actuación muy notable».

Más allá de los resultados individuales, la participación en la Vuelta a Extremadura supone un paso importante en el desarrollo deportivo del Eneicat Be Call, que continúa consolidando su proyecto deportivo y acumulando experiencia frente a algunas de las mejores estructuras del ciclismo internacional.