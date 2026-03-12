La Liga Escolar Bierzo-Laciana cuenta con nuevos líderes en la categoría infantil-cadete

Publicado por DL Redacción Creado: Actualizado:

La Liga Escolar Bierzo-Laciana, la competición organizada el Club Baloncesto Ciudad de Ponferrada (CdP) y el Ayuntamiento de la capital berciana entre los centros educativos de la zona, celebró su 11ª jornada, que volvió a tener un partido de la categoría infantil-cadete que sirvió para colocar al CdP Verde como líder al vencer al CdP Blanco.

En la categoría benjamín siguen La Asunción y Escuela 6,25, ambos del Grupo A, como mejores equipos, mientras que La Asunción y Academia CdP Azul lo son en alevines. De hecho, La Asunción se mantiene invicta al frente del Grupo B de esa categoría alevín y amplía su ventaja sobre la Academia CdP Blanco, que perdió frente a La Borreca.

La Cogolla y Espíritu Santo se mantienen en la lucha por estar en la Final Four después de vencer, respectivamente, a Campo de la Cruz y Villaverde de la Abadía. En el Grupo B Academia CdP Azul se mantiene invicta, aunque la Escuela 6,25 y el combinado Jesús Maestro-Valentín García Yebra se mantienen en cabeza con más partidos disputados.

El Grupo A benjamín mantiene a La Asunción y la Escuela 6,25 como los mejores, aunque el líder es el Academia CdP-La Inmaculada, que cedió con el Espíritu Santo. El Grupo B está igualado a pesar de que Villaverde de la Abadía no ha estrenado el casillero positivo y cayó ante La Cogolla-Valentín García Yebra. Academia CdP Blanco venció al Campo de la Cruz-Flores del Sil en la lucha por el liderato.